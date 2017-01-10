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ملك البحرين وولي عهده يعزيان برحيل الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني
2017-01-10 - 11:43 ص
مرآة البحرين: بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر فيها عن تعازيه ومواساته بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني.
كما بعث ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية إلى الرئيس روحاني أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رفسنجاني.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2016 قطعت المنامة رسمياً علاقاتها الدبلوماسية بإيران، أسوة بالمملكة العربية السعودية، على خلفية التصريحات الإيرانية اللاذعة للرياض بعد إعدام الشيخ النمر.
وشهدت العلاقات البحرينية الإيرانية توتراً شديداً منذ مارس/آذار 2011، بعد سحق البحرين بمساعدة سعودية إماراتية، احتجاجات واسعة مؤيدة للديمقراطية، في خطوة لاقت انتقادات واسعة من إيران.
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