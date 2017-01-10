الوفاق البحرينية تعزي القيادة والشعب في إيران برحيل أكبر هاشمي رفسنجاني
2017-01-10 - 6:49 م
مرآة البحرين: أرسلت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين برقية تعزية إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي وإلى رئيس الجمهورية الإسلامية الشيخ حسن روحاني لوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام سماحة آية الله الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وجاء في البرقية التي بعثها نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ رحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام سماحة آية الله الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني يوم الأحد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات والنضال الوطني من عمر الثورة الإسلامية المباركة في إيران، حيث كان الفقيد الكبير أحد أبرز قيادات الثورة ووجها بارزا من وجوه النهضة الحضارية والسياسية والثقافية".
وتقدمت البرقية للقيادة السياسية ولعموم الشعب الإيراني باسم الشعب البحريني بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لهذا الفقد الجلل".
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