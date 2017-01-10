الإمارات: إصابة سفيرنا ودبلوماسيين بهجوم قندهار بأفغانستان
2017-01-10 - 10:33 م
مرآة البحرين: أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، إصابة سفير البلاد بأفغانستان، جمعة الكعبي، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين المرافقين له في "اعتداء إرهابي آثم" على دار الضيافة لوالي قندهار بأفغانستان.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية في تقريرها أن زيارة السفير الكعبي إلى قندهار "في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الشقيق شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار علاوة على وضعه حجر الأساس أيضا لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية."
وتابع تقرير الوكالة "في هذه اللحظات العصيبة فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقوم من خلال غرفة العمليات الخاصة بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة والحكومة الافغانية بمتابعة تطورات هذا الاعتداء الإرهابي".
ويذكر أن حركة طالبان تبنت الهجوم وفقا للمتحدث باسمها، ظبي الله مجاهد.
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