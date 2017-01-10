ملك البحرين وولي عهده يلتقيان رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون

2017-01-10 - 11:09 م

مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني 2017) رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الذي يحل ضيفا على العائلة الحاكمة.

حمد بن عيسى أعرب عن "تقديره لجهود كاميرون ودوره في تعزيز هذه العلاقات العريقة المتميزة بين البلدين وتطوير أسس التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة ".

كما استقبل ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة كاميرون "مستذكرا الدور البارز الذي أسهم به في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين"، منوها "بدور لمملكة المتحدة في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم".