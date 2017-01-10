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افتتاح ولي العهد مركز زوار مسجد الخميس يحوّله إلى معلم سياحي
2017-01-10 - 11:49 م
مرآة البحرين: افتتح ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة (الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني 2017) مركز زوار مسجد الخميس، وهو مركز يضم معروضات أثرية من الموقع ومنطقة البلاد القديم تعرض لأول مرة، بحسب هيئة الثقافة.
وكانت الهيئة قد وضعت يدها على المسجد التابع للأوقاف الجعفرية (غسطس/ آب 2014)، قبل أن تعلن المقبرة الملحقة به (مقبرة أبو عنبرة) إلى جانب مساجد ومواقع شيعية أخرى تراثا وطنيا.
ولاقى تحويل المسجد إلى معلم سياحي، في حينه، انتقادات من الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، متسائلا "هل من الدعوة الصادقة للانتخابات أن يُصادر مشهد الخميس (مسجد الخميس) وتلغى هويته إلى معلم سياحي ليفقد وظيفته العبادية؟".
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