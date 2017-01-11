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النواب يشكل لجنتي تحقيق في «الصحة» و«التقاعد» ويؤجل مناقشة «منع السفر لإيران والعراق وسوريا واليمن ولبنان»
2017-01-11 - 11:31 ص
مرآة البحرين: قرَّر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق بشأن الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وتشكيل لجنة تحقيق أخرى بشأن صناديق التقاعد التي تُدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين تحفظه على طلب تشكيل لجنة تحقيق في الصحة، وخصوصاً مع تشكيل الوزارة لجنة تحقيق في وفاة طفلين، وبدأت عملها منذ يوم أمس (الثلثاء)، وقال: «إذا تبين أن هناك أخطاء بشرية أو تقصيراً أو إهمالاً، ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية المواطن أثناء تلقيه الخدمة الصحية».
إلى ذلك، وللمرة الثانية، لم يحصل الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بمنع المواطنين من فئة الشباب الذهاب إلى العراق وإيران وسورية واليمن ولبنان، على أصوات الأغلبية، وهو ما أدى إلى تأجيل التصويت عليه مجدداً.
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