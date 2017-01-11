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الإمارات تعتقل مواطنا سافر لها "ترانزيت" وتسلمه للبحرين

2017-01-11 - 11:35 ص

مرآة البحرين: قال نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إن السلطات الإماراتية اعتقلت (8 يناير/كانون الثاني 2016) المواطن أحمد العجيمي، من منطقة كرانة، أثناء عبوره المؤقت «ترانزيت» عبر مطار دبي الدولي.

ووفق النشطاء فإن العجيمي المطلوب للسلطات البحرينية، تم تسليمه للمنامة الثلثاء 10 يناير/كانون الثاني الجاري حيث يقبع في مبنى التحقيقات الجنائية، المتهم بتعذيب المعارضين لانتزاع الاعترافات منهم.

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