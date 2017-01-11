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بالصور: إصابة طفل في عينه بسبب إطلاق قنابل غاز عند مدرسة أوال الإعدادية بسترة
2017-01-11 - 11:37 ص
مرآة البحرين: أصيب طفل في عينه صباح اليوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2017 بسبب إطلاق قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع عند مدرسة أوال الإعدادية بجزيرة سترة.
ونشر نشطاء صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي عن طلق قنابل الغاز عند مدرسة أوال وللطفل الذي أصيب في عينه، لكن لم يعرف بعد سبب استخدام القوات الأمنية لقنابل الغاز المسيل للدموع.
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