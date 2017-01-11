مقتل 5 موظفي إغاثة إماراتيين في انفجار بأفغانستان

2017-01-11 - 11:43 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء إن خمسة من موظفي الإغاثة الإماراتيين قتلوا في انفجار بمدينة قندهار في جنوب أفغانستان.

وأضافت الوكالة أن الخمسة لاقوا حتفهم يوم الثلاثاء بينما كانوا يقومون بأعمال إنسانية وتعليمية وتنموية مشيرة إلى أن رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان أمر بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا عليهم.

وقال مسؤولون أفغان إن الانفجار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بينهم سفير الإمارات لدى أفغانستان.