تأجيل قضية «كتائب ذو الفقار» حتى 19 فبراير لحضور شاهد النيابة

2017-01-11 - 12:28 م

مرآة البحرين: أرجات المحكمة الكبرى الجنائية نظر قضية 138 متهماً بتشكيل ما يسمى بـ «كتائب ذو الفقار»، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتنفيذ 19 عملية تفجير، ووضع أجسام محاكية للمتفجرات في عدة مناطق بالبحرين، حتى 19 فبراير/ شباط المقبل لحضور شاهد الإثبات.

وكان من المفترض أن يحضر شاهد النيابة، جلسة اليوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2017، للإدلاء بشهادته، إلا أنه تغيب عن الحضور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عدة أبرزها تشكيل "جماعة إرهابية"، ووضع قنابل وهمية وزرع عبوات متفجرة، الشروع في قتل شرطة، والتدرب على استعمال الأسلحة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراق، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

وكانت النيابة العامة أعلنت أنها انتهت من التحقيق في قضية تشكيل «كتائب ذو الفقار» وأحالت 138 متهماً إلى المحكمة، منهم 86 متهماً محبوساً، و52 متهماً هارباً، لم تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليهم.

واعتقلت السلطات الأمنية عدداً كبيراً من المواطنين مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأحالتهم للنيابة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وقامت النيابة بالتحقيق في القضية لعشرة أشهر، وأحالتهم للمحاكمة مؤخراً.

وشكا عدد من المتهمين لذويهم تعرضهم للتعذيب الشديد على يد قوات الأمن، التي انتزعت منهم اعترافاتهم والتي تم بموجبها إحالتهم إلى النيابة.