شاهد: المعتقل سيد علوي يتم نقله على كرسي متحرك بسبب التعذيب الشديد

2017-01-11 - 3:02 م

مرآة البحرين (خاص): قال شاهد عيان إن المعتقل الذي مضى على اعتقاله أكثر من 80 يوماً دون تمكينه من لقاء عائلته أو محاميه، السيد علوي سيد حسين الموسوي من بلدة الدراز، يتم نقله على كرسي متحرك، من شدة ما تعرض له من تعذيب.

وأضاف إن السيد علوي "يتم نقله بين سجن جو المركزي ومركز الحورة، وأحيانا يتم إرساله للمستشفى لتلقي العلاج كما يتم وبشكل مستمر إجراء تخطيط قلب وقياس ضغط له خوفاً وخشية من تعرضه لنوبة مفاجئة"، موضحاً أن سيد علوي محتجز في مبنى 15 بسجن جو المركزي، وهو ما يطلق عليه «عنبر التحقيقات»، وممنوع الاقتراب من غرفته.

وترفض الداخلية والنيابة العامة الإدلاء بأية معلومات لعائلة سيد علوي ومحاميه، عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه.

وكان سيد علوي السيد حسين، وهو من أهالي بلدة الدراز، اعتقل من مقر عمله بالمحرق، على يد قوات مدنية تابعة للداخلية، حيث يعمل في شركة بتلكو.