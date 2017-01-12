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بعد إصابة طفل في عينه... الداخلية تقول إنها تعاملت مع محاولات اعتداء على مركز شرطة سترة

2017-01-12 - 11:49 ص

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية أنها (الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2017) تعاملت بموجب الضوابط القانونية المقررة مع محاولات الاعتداء على مركز شرطة سترة.

تغريدة الداخلية التي نشرتها عبر الحساب الرسمي في تويتر، جاءت رداً على التقارير الصحفية التي تحدثت عن إطلاق قوات الأمن قنابل المسيل للدموع على طلاب مدرسة أوال بسترة، حيث أدى ذلك إلى إصابة طفل في عينه.

 

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