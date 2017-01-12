إيران تتسلم أول طائرة من إيرباص

2017-01-12 - 2:03 م

مرآة البحرين (أ ف ب): سلمت مجموعة إيرباص الأربعاء شركة الخطوط الجوية الإيرانية أول طائرة ضمن طلبية من مئة طائرة بعد الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الذي ينص على تخفيف الحظر الاقتصادي على طهران، وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس.

وتم تسليم طائرة إيه-321 في موقع المجموعة الأوروبية في تولوز (جنوب غرب فرنسا) في حضور رئيس مجلس إدارة الشركة الإيرانية فرهد بروارش ورئيس إيرباص توم آندرز.

وقال بروارش "بالنسبة إلى العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي إنه فصل جديد رائع ويوم كبير".

واعتبر رئيس مجلس إدارة دائرة الطيران التجاري في إيرباص فابريس بريجييه أن هذا التسليم يؤكد "نهضة الخطوط الجوية الإيرانية".

ووقعت الشركة الإيرانية في 22 كانون الأول/ديسمبر مع إيرباص طلبية للحصول على مئة طائرة بقيمة تناهز عشرين مليار دولار.

وتأتي الطلبية إثر التزام وقع في كانون الثاني/يناير 2016 في باريس.

كذلك، وقعت الشركة الإيرانية ومجموعة بوينغ الأميركية في 11 كانون الأول/ديسمبر في طهران أكبر عقد منذ نحو أربعين عاما يلحظ شراء ثمانين طائرة ستحل محل الأسطول الإيراني المتقادم. وبلغت قيمة العقد 16,6 مليار دولار.

وتقول المنظمة الإيرانية للطيران المدني أن طهران ستحتاج إلى ما بين 400 و500 طائرة في العقد المقبل.