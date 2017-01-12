"التجارة والصناعة" تواجه دعوى قضائية مستعجلة لإغلاقها مراكز تسوق

2017-01-12 - 10:08 م

مرآة البحرين: أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فرع برادات "الجزيرة" الكائن في منطقة الجنبية غلقاً إدارياً لمدة 15 يوماً وأحالت القائمين عليها للنيابة العامة، بعد يوم من إغلاق مراكز رويان التجارية الخمسة.

وقالت الوزارة إن إغلاق المحال جاء لاختلاف السعر المعلن عن السعر الحقيقي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية موجها لمنافذ البيع بالحرص وبضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وأهمية مراجعتها والتدقيق عليها حفاظاً على الحق العام والحق الخاص للمستهلكين.

من جهته رفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل شركة مركز رويان التجارى دعوى مستعجلة ضد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بصفته طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الوزير بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجارى "خمسة فروع" لمدة 15 يوما.

وقررت محكمة الأمور المستعجلة الأولى برئاسة القاضي حسين عباس، قبول الدعوى وتبليغ الوزير يوم الأحد ونظر الدعوى الاثنين.