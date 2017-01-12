2017-01-12 - 11:34 م

مرآة البحرين: قال نبيل كانو اليوم الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2017) إنه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقال كانو في بيانٍ له اليوم "أحيطكم علماً بأني قدمت استقالتي من عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وقمت بتسليمها يوم الأربعاء (أمس) إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد، وذلك بسبب استييائي من مجلس إدارة الغرفة الحالي والذي يعاني من عدم التجانس والانقسامات بين بعض الأعضاء".

وذكر أن أسباب الاستقالة تمكن في "تدوير المناصب والذي تم بحجة ضعف الأعضاء السابقين وبدون أي إنجاز يذكر من الأعضاء الجدد، الأمر الذي يعكس شغف بعضهم وراء المناصب ".

وأضاف أن من بين الأسباب "إقحام وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الإفتاء والتشريع بشئون الغرفة الداخلية وهي سابقة في تاريخ الغرفة بينما في السابق كانت تحل الخلافات الداخلية بطريقة ودية دون الحاجة للجوء إلى جهات خارجية، فضلاً عن الدور الضعيف للغرفة في التصدي لجميع الرسوم والضرائب المستمرة التي تفرض على التجار منذ سنة تقريباً وإنشغال أعضاء الغرفة بالإنقسامات الداخلية بدلاً عن الدفاع عن حقوق القطاع التجاري".

وأضاف "كما أنني رأيت مخالفات كثيرة بعد التدوير ومنها عدم الشفافية في الكثير من الأمور والدور الضعيف للجهاز التنفيذي وهيئة المكتب والتغاضي عن الكثير من التجاوزات، فضلاً عن المحسوبية والمحاباة من أجل احتكار المشاركات والسفرات الخارجية. وأبين لكم بأنني لم أر هكذا أسلوب أو تعامل طيلة فترة عضويتي خلال دورتين سابقتين".