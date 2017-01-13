السجن 6 أشهر للرادود مهدي سهوان بتهمة التجمهر أمام منزل آية الله قاسم في الدراز
2017-01-13 - 2:20 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مساء أمس الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2017، برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين يوسف، بالحبس 6 اشهر للرادود مهدي سهوان، بتهمة التجمهر أمام منزل الشيخ عيسى قاسم بالدراز، والمشاركة في تجمع غير مخطر عنه، وقضت ببراءته من التحريض على كراهية النظام، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت النيابة أسندت لسهوان 3 اتهامات هي: التحريض على كراهية النظام، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من ألف شخص، والاشتراك في تجمع غير مخطر عنه.
يذكر أن المحكمة نفسها سبق أن أصدرت حكمين على الرادود مهدي سهوان بالحبس 6 أشهر في قضية، و3 أشهر في قضية أخرى، وكلتاهما يتعلقان بالتجمهر.
وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ قد ورد عن وجود تجمهر مؤلف من أكثر من ألف شخص أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، وأن المتجمهرين رددوا هتافات التسقيط ووضعوا متاريس إسمنتيه حول البيت.
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