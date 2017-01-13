صحيفة محلية: التقرير السنوي للوطنية للحقوق خلا من الإشارة إلى حصار الدراز وحل الوفاق

2017-01-13 - 2:23 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط في عددها الصادر اليوم إن تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السنوي للعام 2016، خلا من الإشارة للحصار الأمني المفروض على الدراز منذ نصف عام.

وأوضحت الصحيفة أن حصار الدراز لا يزال سبباً في "معاناة أهالي الدراز وأقاربهم منذ أكثر من مئتي يوم، إذ تقبع المنطقة تحت حصار خانق لم تشهد له البحرين مثيلاً منذ عشرات الأعوام، فيما لاتزال شكاواهم مستمرَّة إزاء قطع الإنترنت عنهم مساء حتى الفجر".

وأضافت "كما أنَّ المؤسسة لم تتطرق، في تقريرها، إلى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها، وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تقرير المؤسسة للعام 2016، خلا من أية توصية مُفصَّلة، أُسوة بتقريرها للعام 2014، بخلاف تقريرها للعام 2015 الذي تضمن 23 توصية".

وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفعت الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017)، تقريريها للعامين 2015 و2016 إلى الملك، الذي يعين أعضاء المؤسسة بمراسيم ملكية.