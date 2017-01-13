وثيقة حكومية بريطانية: البحرين أنفقت 16 ألف جنيه استرليني لاستضافة نواب بريطانيين في حوار المنامة

2017-01-13 - 6:43 م

مرآة البحرين (خاص): أشار تقرير صادر عن الحكومة البريطانية إن البحرين أنفقت مبلغا يفوق 16 ألف جنيه استرليني لاستضافة 5 نواب بريطانيين من حزب المحافظين في حوار المنامة الأخير في ديسمبر/كانون الأول 2016.

التقرير الصادر تحت عنوان "كشف المصالح المالية للأعضاء" يتضمن إبلاغًا لمجلس النواب البريطاني بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2017 عن نفقات النواب والمبالغ التي تلقوها ووجه إنفاقها.

ووفقا للتقرير فإن السلطات البحرينية أنفقت بين 3.250 - 3.550 جنيه استرليني لاستضافة كل نائب بما في ذلك كلفة التذاكر والسكن والطعام والتنقل.

وتُبرِز الوثيقة أنّ النّواب البريطانيين الذين شاركوا في حوار المنامة هم كواسي كوارتينغ، وشارلوت ليزلي، وسير نيكولاس سوامز وسير هيوغو سواير ونديم زهاوي. ويأتي تصنيف مشاركاتهم في الحوار تحت خانة "زيارات إلى خارج المملكة المتحدة"، ويتضمن اسم الجهة المانحة وعنوانها والتّاريخ والوجهة وهدف الزيارة ووجه الإنفاق.

وقد كان للنواب البريطانيين، وفقًا للوثيقة المُشار إليها، رحلات سابقة إلى البحرين في فبراير/شباط من العام 2016 لغايات متعددة من بينها اللّقاء بوزراء ومسؤولين بحرينيين.