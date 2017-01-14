الاستئناف: السجن 15 سنة لثلاثة متهمين و3 سنوات للرابع في قضية إشعال حريق في محطة وقود الفورمولا
2017-01-14 - 11:51 ص
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة، بالسجن 15 سنة على 3 متهمين، بالشروع في إحداث تفجير وإشعال حريق عمداً في محطة وقود الفورمولا، وبالسجن 3 سنوات على المتهم الرابع، وألزمتهم جميعا بالتضامن بدفع 11767 ديناراً قيمة التلفيات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتزعم السلطات أنه في (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، ورد بلاغ بقيام 5 ملثمين بمهاجمة محطة وقود فورمولا 1 في حوالي الساعة الثانية فجراً، مدعية أن المتهمين قاموا بتخريب مضخات البترول، وأحدثوا أضراراً بالمحطة عبر استخدام إطارات قاموا بإشعالها بالنار، بعد أن ألقوا عبوات (مولوتوف) عليها، ووضعوا في منتصفها اسطوانة غاز بقصد إحداث تفجير لكنها لم تنفجر.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
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