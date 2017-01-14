نائب وزير الخارجية الكويتي: رسالة خليجية لإيران تتعلق بالحوار ستقوم الكويت بإيصالها

2017-01-14 - 11:53 ص

مرآة البحرين: كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن رسالة ستبعث باسم دول مجلس التعاون الخليجي، وستقوم الكويت بإيصالها إلى الجانب الإيراني، تتعلق بالحوار معها.

وأكد الجارالله، في تصريح أمس (الجمعة 13 يناير/كانون الثاني 2017) عن الموعد المرتقب للقاء المبعوث الخليجي لإيران، أن «الاتصالات ما زالت مستمرة مع الجانب الإيراني، لتحديد موعد يناسب الجانبين، لتسليم تلك الرسالة».

وكانت الكويت أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد القمة الخليجية الأخيرة في البحرين، أن الكويت كُلفت بنقل رسالة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيران، مضيفاً: «الكويت قامت فعلاً بالاتصال بإيران لنقل وجهة النظر الخليجية، في ما يتعلق بالحوار معها».