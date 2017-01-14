منظمتان حقوقيتان تتهمان السعودية باستهداف المعارضة بعد اعتقال ناشطين

2017-01-14 - 12:01 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن السعودية اعتقلت ناشطين حقوقيين اثنين في الأيام العشرة الأولى من العام الحالي واتهمت الرياض بشن حملة على المعارضة.

وقالت المنظمتان في بيانات صحفية إن الشرطة استدعت عصام الكوشك في مكة وأحمد المشيخص في مدينة الدمام بشرق السعودية للاستجواب الأسبوع الماضي ولم تفرج عنهما حتى الآن.

وقالت منظمة العفو إنه يجري استجواب الكوشك فيما يتصل بتغريدات كتبها على موقع تويتر عن قضايا حقوق الإنسان بينما تحدث المشيخص نيابة عن أقارب معتقلين بالمنطقة الشرقية التي تعيش بها الأقلية الشيعية.

وقالت لين معلوف من منظمة العفو الدولية "اضطهاد السعودية الذي لا يتوقف للمدافعين عن حقوق الإنسان حملة صارخة تستهدف إثناءهم عن الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد."

ولم يرد متحدث أمني سعودي على الفور على طلب من رويترز للتعليق على هذه المزاعم.

والمملكة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم في عضويته 47 عضوا.

لكنها واجهت انتقادات العام الماضي من جماعات حقوقية بشأن حملة عسكرية تقودها في اليمن بينما اتهمتها هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بالتمييز ضد الفتيات والإعدام والعقاب البدني للأطفال.

ونفت السعودية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان قائلة إنها لا تستهدف المدنيين في اليمن وبررت معاقبة القصر بأنها تستند إلى الشريعة الإسلامية.