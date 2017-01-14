علماء البحرين يدعون للتظاهر الغاضب رفضاً لأحكام الإعدام

2017-01-14 - 1:49 م

مرآة البحرين: دعا علماء البحرين إلى تظاهرات غاضبة في جميع مناطق البحرين، رفضاً لأحكام الإعدام و"إنقاذاً لأرواح الشباب الأبرياء المحكومين بالإعدام".

وفي بيان لهم قال علماء البحرين إن "غضبتكم العارمة لله تعالى، وصولتكم الجماهيرية الشاملة للدفاع عن حرمة الدماء، هي الأمل، وهي التي تغيّر كل المعادلات، وهي الطريق لإنقاذ شبابنا الأبرياء، وإننا جميعا مسؤولون أمام الله تعالى إن قصرنا في أداء الواجب".

وكانت السلطات الأمنية استدعت عائلات 3 محكومين بالإعدام (عباس السميع، سامي مشيمع وعلي السنكيس) وطلبت منهم الحضور للقاء أبنائهم، المتهمين بتفجير الديه الذي أودى بحياة ضابط إماراتي وشرطيين باكستانيين.

وأدت هذه الاستدعاءات إلى قلق جدي على مصير المحكومين بالإعدام، وخشية عميقة من تنفيذ الأحكام.

واحتشد مواطنون في مختلف مناطق البحرين في تظاهرات غاضبة، داعية إلى إلغاء الأحكام التي وصفت بـ "الجائرة".

وفي 9 يناير/كانون الثاني الجاري أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام بحق المتهمين الثلاثة، لتصبح الأحكام باتة، بانتظار مصادقة الملك عليها لتنفيذها.

ولا توجد مهلة قانونية للملك للمصادقة على أحكام الإعدام.