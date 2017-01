علماء البحرين يدعون للتظاهر الغاضب رفضاً لأحكام الإعدام

🔴علماء البحرين: نداء: إعلان الغضب العام . إن دماءنا ليست رخيصة.. فيا شعب البحرين الأبيّ هبُّوا لإعلان الغضب العام في جميع المناطق؛ إنقاذًا لأرواح الشباب الأبرياء المحكومين بالإعدام في هذه المحاكمة الباطلة الجائرة. . إن غضبتكم العارمة لله تعالى، وصولتكم الجماهيرية الشاملة للدفاع عن حرمة الدماء، هي الأمل، وهي التي تغيّر كل المعادلات، وهي الطريق لإنقاذ شبابنا الأبرياء، وإننا جميعا مسؤولون أمام الله تعالى إن قصرنا في أداء الواجب. . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 🔻علماء البحرين . ١٥ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ . ١٤ يناير ٢٠١٧م

