زيارة غير مجدولة لعائلة المحكوم بالإعدام سامي مشيمع: لم يكن يعلم بزيارتنا وكان متفاجئا
2017-01-14 - 3:20 م
مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل المحكوم بالإعدام سامي مشيمع إنها التقت ابنها اليوم السبت 14 يناير/كانون الثاني 2017 في سجن جو المركزي، موضحة أن ابنها أيضاً لم يكن على علم بالزيارة التي تمت بناء على اتصال من إدارة السجن.
وأضافت إن الهدف من الزيارة كان غامضاً، وأن إجراءات التفتيش كانت دقيقة جداً واستثنائية، بل وكانت مُذلّة ومُهينة.
وكانت السلطات الأمنية استدعت عائلات 3 محكومين بالإعدام (عباس السميع، سامي مشيمع وعلي السنكيس) وطلبت منهم الحضور للقاء أبنائهم، المتهمين بتفجير الديه الذي أودى بحياة ضابط إماراتي وشرطيين باكستانيين.
وأدت هذه الاتصالات إلى قلق جدي على مصير المحكومين بالإعدام، وخشية من تنفيذ الأحكام.
واحتشد مواطنون في مختلف مناطق البحرين في تظاهرات غاضبة، دعو فيها إلى إلغاء الأحكام التي وصفت بـ "الجائرة".
وفي 9 يناير/كانون الثاني الجاري أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام بحق المتهمين الثلاثة، لتصبح الأحكام باتة، بانتظار مصادقة الملك عليها لتنفيذها.
ولا توجد مهلة قانونية للملك للمصادقة على أحكام الإعدام.
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