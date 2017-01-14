6 منظمات حقوقية تدعو أمين عام الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف أحكام إعدام بالبحرين

2017-01-14 - 5:01 م

مرآة البحرين: أطلقت ست منظمات حقوقية نداء عاجلاً إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالبته فيه بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ أحكام باتة بإعدام 3 من المحتجين تتهمهم السلطات البحرينية بقتل ضابط إماراتي أثناء مشاركته في تفريق تظاهرة غربيّ المنامة العام 201.

وجاء في بيان لها "نطالب سعادتكم، ونظرا لخطورة ملف أحكام الإعدام في البحرين؛ حيث تواجه بعضهم مخاوف جدية من تنفيذ هذه العقوبة تعسفياً وتميزياً، وبالأخص معتقلي الرأي: سامي مشيمع، علي السنقيس، عباس السميع؛ بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين والغاء الأحكام القضائية بحقهم والكف عن تحويل حق الحياة من قبل السلطات البحرينية إلى أحد الحقوق القابلة للانتهاك بكل استخفاف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

والمنظمات الموقعة على البيان هي: منتدى البحرين لحقوق الانسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مرصد البحرين لحقوق الانسان، سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، المنظمة الأروبية البحرينية لحقوق الانسان والمنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الانسان والديمقراطية.