» أخبار
بالصور: تظاهرة في السنابس إثر أنباء عن نية السلطات تنفيذ أحكام بالإعدام
2017-01-14 - 5:19 م
مرآة البحرين: جابت تظاهرة منطقة السنابس غربي العاصمة المنامة إثر ورود أنباء غير مؤكدة عن قرب تنفيذ السلطات حكم الإعدام في 3 معتقلين سياسيين بينهم عباس السميع. وردد المتظاهرون شعارات مثل "فليسقط حكم الإعدام" و"أحكام الإعدام تحت الأقدام". فيما يلي صور.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-01-14النيابة: التحفظ على النظام الإلكتروني الخاص بفروع "رويان"
- 2017-01-146 منظمات حقوقية تدعو أمين عام الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف أحكام إعدام بالبحرين
- 2017-01-14حركة حق تحذر السلطات من إعدام المتهمين بتفجير الديه
- 2017-01-14زيارة غير مجدولة لعائلة المحكوم بالإعدام سامي مشيمع: لم يكن يعلم بزيارتنا وكان متفاجئا
- 2017-01-14علماء البحرين يدعون للتظاهر الغاضب رفضاً لأحكام الإعدام
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus