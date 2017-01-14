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بالصور: تظاهرة في السنابس إثر أنباء عن نية السلطات تنفيذ أحكام بالإعدام

2017-01-14 - 5:19 م

مرآة البحرين: جابت تظاهرة منطقة السنابس غربي العاصمة المنامة إثر ورود أنباء غير مؤكدة عن قرب تنفيذ السلطات حكم الإعدام في 3 معتقلين سياسيين بينهم عباس السميع. وردد المتظاهرون شعارات مثل "فليسقط حكم الإعدام" و"أحكام الإعدام تحت الأقدام". فيما يلي صور.

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