2017-01-14 - 5:41 م

مرآة البحرين: قال المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة إن النيابة أمرت بالتحفظ على النظام الإلكتروني الخاص بفروع شركة مركز رويان التجاري. وصرح السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017) "على أثر واقعة ضبط أحد المحلات التجارية من قبل إدارة حماية المستهلك بقيامهم ببيع عدد من المنتجات يختلف سعرها عند نقطة الدفع عن السعر الموجود على منطقة العرض حيث قامت (النيابة) بمباشرة إجراءات التحقيق فيها وأمرت بالتحفظ على الفروع المخالفة والنظام الإلكتروني الخاص بعملية البيع للحفاظ على سلامة المعلومات المخزنة فيه وذلك لحين انتهاء إجراءات التحقيق في الواقعة".

وأضاف "كما قامت باستدعاء شهود الواقعة وطلبت كشف بفواتير البيع للسلع المخالفة لتحديد المسئولين عن عمليات البيع والتسعير بتلك الفروع التي ضبطت بها المخالفات".