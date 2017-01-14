والدة عباس السميع تنقل وصيته: النظام مقبل على خطوة تصعيدية وحقوقنا لن تتحقق إلا بالتضحيات

2017-01-14 - 6:34 م

مرآة البحرين: نقلت والدة المحكوم بالإعدام عباس السميع وصية منه جاء فيها: "إن النظام مقدم على خطوة تصعيدية جدا مخيفة فإذا أراد شعب البحرين أن ينتصر وينال الكرامة وحقوقه وحريته فعليه أن يقف في وجه الظالم وأن يضحي بما يملك من الأولاد والأموال وقول كلمة حق في وجه النظام الجائر".

وأضاف السميع في وصيته التي أذاعتها والدته على تلفزيون "اللؤلؤة" عقب زيارته في سجن "جو" صباح السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017) "لا يمكن أن يحقق كل هذا إلا بالتضحيات ومنه التوقف عن جميع الأعمال والمدارس قبل أن تزهق أرواح كثيرة".

وتابع "ما خرجنا إلا للحق".

ووصفت والدته الزيارة بأنها أجواء لقائها بابنها بأنها "وداعية" قبل أن تجهش بالبكاء. وقالت إن "الزيارة كانت مفاجئة ومثلت صدمة قوية"، مضيفة "حتى عباس لم يكن على علم بها.. ذكر لنا أن الشرطة داهمت غرفته قبل دقائق من الزيارة فقط وقامت بنقله إلى غرفة ثانية".

وتابعت "حين وصلنا سجن جو كان الوضع مخيفاً جداً. تم استلام بطائقنا من مواقف السيارات وتفتيشنا بشكل دقيق جداً وغير مسبوق وأن ذلك شمل جميع أجزاء الجسم". وقالت "شاهدنا أعداداً هائلة من الشرطة وعناصر الكومندوز".