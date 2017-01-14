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"الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" تناشد الملك عدم المصادقة على أحكام الإعدام
2017-01-14 - 7:54 م
مرآة البحرين: أطلقت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان نداء عاجلاً ناشدت فيه ملك البحرين عدم التصديق على أحكام الإعدام الصادرة بحق 3 محتجين يتخوف من أن تقوم السلطات بإعدامهم.
وقالت في بيان السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017) "انطلاقا من واقع إيمانها الراسخ بالحق في الحياة فإنها (الجمعية) تستبشع جرائم القتل وترى في عقوبة الإعدام عقابا قاسيا يراد منه الانتقام غير المجدي". وناشدت "ملك مملكة البحرين بعدم التصديق على الأحكام الصادرة"، داعية إلى "عدم الإقدام على تنفيذ عقوبة الإعدام".
وأشارت إلى خشية عوائل المحكومين "من أن يصار إلى تنفيذ الأحكام، خصوصا بعد استدعاء أقارب المحكومين لزيارة أبنائهم خلال عطلة نهاية الأسبوع وضمن موعد غير مخطط له للزيارة".
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