قوى التيار الوطني الديمقراطي: الإعدام يدخل بلدنا في نفق مظلم ونناشد الملك عدم المصادقة

2017-01-14 - 8:01 م

مرآة البحرين: ناشدت قوى التيار الوطني الديمقراطي في البحرين ملك البلاد إلى وقف قرار الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب.

وقالت في بيان السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017) "منذ الصباح والأنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة وهو ما يعنى إدخال بلدنا فى نفق مظلم آخر يجلب معه الكثير من الآلام".

وأضافت "نناشد جلالة الملك بوقف قرار الإعدام وعدم المصادقة عليه لتجنيب بلدنا كل التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا القرار".

وتابعت في بيانها الذي وقعت عليه "وعد" و"المنبر التقدمي" و"التجمع القومي": "أننا على ثقة تامة بأن جلالته خير من يدرك حجم الأضرار السياسية والاجتماعية والأمنية التي سوف تصيب وطننا وتنال من مكانته وسمعته الدولية إضافة إلى مخاطر شق الصف الوطني وتمزيق وحدتنا الوطنية".

وقالت "نتطلع بكل أمل إلى الاستجابة السريعة إلى مناشدتنا وإلى كل مطالبات ودعوات المخلصين من أبناء الوطن بوقف عقوبة الإعدام وليكون هذا القرار الحكيم بابا إلى طريق تحقيق الانفراج الأمني والسياسي والبحث عن الحلول الوطنية والسلمية العادلة للأزمة الراهنة".