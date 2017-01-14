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أهالي: إلغاء كافة زيارات معتقلي سجن "جو" ليوم الأحد
2017-01-14 - 8:04 م
مرآة البحرين: أكد أهالي معتقلون سياسيون في سجن "جو" المركزي تلقيهم اتصالات تفيد إلغاء جميع الزيارات المقررة يوم الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2016). وقالت رئيسة مركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة "للتو تم إخبار عائلتي بأن زيارة والدي المقررة ليوم الأحد (غدا) تم إلغاءها. تم أيضا إلغاء الزيارة لـ 200 سجين في سجن جو". ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات الأمنية الاحترازية إثر ورود أنباء عن نية السلطات تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 3 معتقلين سياسيين.
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