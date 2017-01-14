"الوفاق": الإعدام سيترك ارتدادات خطيرة على مستقبل الاستقرار السياسي بالبلاد

2017-01-14 - 8:30 م

مرآة البحرين: دعت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم حيال ما يجري من تطورات في البحرين وصفتها بأنها "بالغة الخطورة" في إشارة إلى نية السلطات إعدام ثلاثة من المواطنين.

وقال نائب أمين عام الجمعية الشيخ حسين الديهي في بيان السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017) "نعتقد أن الإقدام على هذه الجريمة هو أمر في غاية الخطورة والجنون، والوضع الإنساني والأخلاقي والوطني يحتاج لمزيد من الرشد والتعقل والابتعاد عن الممارسات الانتقامية".

ورأى بأن ذلك "سوف يترك ارتدادات خطيرة على مستقبل الاستقرار السياسي بالبلاد".

وقال الديهي "الأهداف السياسية لهذه الجريمة في التعويض عن الفشل المتتالي للنظام ستفشل"، على حد تعبيره

وتابع بأن "التهمة غامضة رافقتها إجراءات قضائية مشوبة بالكثير من الأخطاء والمغالطات وظروف اعتقال كلها تجاوزات وانتهاكات خطيرة".

وأضاف "سبق للمجتمع الحقوقي الدولي أن عبر عن انعدام الثقة الدولية في السلطة القضائية التي تتقن إنتاج أحكام الاضطهاد السياسي والعدالة الزائفة بحق سجناء الرأي".

وتابع "نطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم حيال ما يجري من تطورات بالغة الخطورة في البحرين".