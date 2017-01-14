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نائب بريطاني يدعو حكومة بلاده للتدخل من أجل وقف تنفيذ أحكام إعدام بالبحرين
2017-01-14 - 9:27 م
مرآة البحرين: دعا النائب الديمقراطي في البرلمان البريطاني توماس بريك حكومة بلاده إلى التدخل من أجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة معارضين بحرينيين.
وقال على حسابه في موقع "تويتر" إن "عباس السميع، سامي مشيمع وعلى السنقيس عرضة لخطر الإعدام في البحرين وأنهم جميعاً تعرضوا للتعذيب من واسطة الشرطة". ودعا "وزارة الخارجية إلى التدخل" من أجل وقف ذلك.
Abbas al-Samea, Sami Mushaima, Ali al-Singace at risk of execution in #Bahrain . All 3 say were tortured by Police. @foreignoffice must act— Tom Brake MP (@thomasbrake) January 14, 2017
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