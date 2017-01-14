والدة المحكوم بالإعدام علي السنكيس: أخبرني ابني بأنه لم يتم التحقيق معه في قضية الشحّي!

2017-01-14 - 10:53 م

مرآة البحرين: أكدت والدة المحكوم بالإعدام علي السنكيس، إن النيابة العامة لم تحقق معه في قضية مقتل الضابط الإماراتي طارق الشحي واثنين آخرين في الديه غرب العاصمة المنامة (3 مارس/ آذار 2014).

وقالت والدته إن ابنها أبلغها أنه لم "يتم التحقيق معي في قضية مقتل الشحي"، متسائلة "فكيف يتم الحكم عليه بالإعدام في حادثة لم يتم التحقيق معه بشأنها؟!".

ورشحت أنباء عن نية السلطات تنفيذ حكم الإعدام بالسنكيس واثنين آخرين هما عباس السميع وسامي مشيمع.