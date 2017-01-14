مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج نطاق القانون تطالب البحرين بوقف إعدام 3 معارضين

2017-01-14 - 11:15 م

مرآة البحرين: طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج نطاق القانون أنجوس كالامارد الحكومة البحرينية بوقف قرار الإعدام المتخذ بحق 3 معارضين فورا.

وقالت كالامارد عبر حسابها في تويتر "أطالب السلطات البحرينية بوقف إعدام عباس السميع، علي السنكيس وسامي مشيمع فورا".