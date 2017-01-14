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مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج نطاق القانون تطالب البحرين بوقف إعدام 3 معارضين
2017-01-14 - 11:15 م
مرآة البحرين: طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج نطاق القانون أنجوس كالامارد الحكومة البحرينية بوقف قرار الإعدام المتخذ بحق 3 معارضين فورا.
وقالت كالامارد عبر حسابها في تويتر "أطالب السلطات البحرينية بوقف إعدام عباس السميع، علي السنكيس وسامي مشيمع فورا".
I urge the #Bahrain authorities to stop the executions of Abbas al-Samea, Ali al-Singace, and Sami Mushaima. https://t.co/5h3ze1DBC5— Dr Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 14, 2017
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