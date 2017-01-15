» أخبار
البحرين: إصابة شرطي في إطلاق نار مع توجه السلطات لتنفيذ حكم إعدام بحق 3 معارضين
2017-01-15 - 12:24 ص
مرآة البحرين: أصيب شرطي بالقرب من بني جمرة غرب العاصمة المنامة (السبت 14 يناير/ كانون الثاني 2017) مع تصاعد التوترات في البحرين بعد أنباء عن توجه السلطات لإعدام 3 معارضين.
وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر أن "إطلاق نار جرى على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة يسفر عن إصابة أحد رجال الأمن، والأجهزة المختصة تباشر إجراءاتها".
ولم تشر الداخلية إلى تفاصيل الهجوم الذي أدي إلى إصابة أحد عناصرها بجروح خطرة.
وأشارت أنباء إلى نية السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس السميع، علي السنكيس وسامي مشيمع الذين تتهمهم بمقتل ضابط إماراتي في اشتباكات مع محتجين مارس/ آذار 2014.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-01-15أسوشيتد برس: البحرينيون يتظاهرون احتجاجًا على التنفيذ المرتقب لأحكام الإعدام
- 2017-01-14رويترز: احتجاجات في البحرين بعد تقارير عن استعدادات لإعدام ثلاثة من الشيعة
- 2017-01-14مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج نطاق القانون تطالب البحرين بوقف إعدام 3 معارضين
- 2017-01-14والدة المحكوم بالإعدام علي السنكيس: أخبرني ابني بأنه لم يتم التحقيق معه في قضية الشحّي!
- 2017-01-14نائب بريطاني يدعو حكومة بلاده للتدخل من أجل وقف تنفيذ أحكام إعدام بالبحرين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus