البحرين: إصابة شرطي في إطلاق نار مع توجه السلطات لتنفيذ حكم إعدام بحق 3 معارضين

2017-01-15 - 12:24 ص

مرآة البحرين: أصيب شرطي بالقرب من بني جمرة غرب العاصمة المنامة (السبت 14 يناير/ كانون الثاني 2017) مع تصاعد التوترات في البحرين بعد أنباء عن توجه السلطات لإعدام 3 معارضين.

وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر أن "إطلاق نار جرى على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة يسفر عن إصابة أحد رجال الأمن، والأجهزة المختصة تباشر إجراءاتها".

ولم تشر الداخلية إلى تفاصيل الهجوم الذي أدي إلى إصابة أحد عناصرها بجروح خطرة.

وأشارت أنباء إلى نية السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس السميع، علي السنكيس وسامي مشيمع الذين تتهمهم بمقتل ضابط إماراتي في اشتباكات مع محتجين مارس/ آذار 2014.