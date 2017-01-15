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أسوشيتد برس: البحرينيون يتظاهرون احتجاجًا على التنفيذ المرتقب لأحكام الإعدام
2017-01-15 - 12:27 ص
مرآة البحرين: ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المتظاهرين خرجوا في مسيرات في البحرين احتجاجًا على التّنفيذ المُرتقب لأحكام الإعدام بحق ثلاثة رجال أُدينوا بالهجوم على الشرطة في العام 2014.
وقد نشر البحرينيون صور الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف اليوم السبت، وتبرز الصور بعض المتظاهرين في مسيرات سلمية وآخرين يغلقون الطرقات ويشتبكون مع الشرطة.
وقد نزل المحتجون إلى الشوارع تضامنًا مع السّجناء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، الذين أدينوا في العام 2015 على خلفية قتل رجلي شرطة بحرينيين وآخر إماراتي في هجوم بقنبلة في العام 2014. وقد أيدت محكمة بحرينية أحكام الإعدام الصّادرة بحقهم هذا الأسبوع.
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