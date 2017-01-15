2017-01-15 - 11:40 ص

مرآة البحرين: وصفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون أجنس كالامارد تنفيذ البحرين حكم الإعدام بحق المعتقلين السياسيين الثلاثة عباس السميع، علي السنكيس، وسامي مشيمع بـ "القتل خارج إطار القانون".

وأكدت كالامارد عبر حسابها على تويتر إن الثلاثة تعرضوا للتعذيب واصفة المحاكمة بأنها جائرة والأدلة بـ "الواهية".

وكانت كالامارد قد طالبت أمس السلطات البحرينية بالتوقف عن تنفيذ الحكم.