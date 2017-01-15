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رويترز: البحرين تعدم ثلاثة شيعة أدينوا بقتل رجال شرطة
2017-01-15 - 12:10 م
مرآة البحرين (رويترز): أعدمت السلطات البحرينية اليوم الأحد 3 مسلمين شيعة أدينوا بقتل ضابط إماراتي وشرطيين آخرين في تفجير قنبلة العام 2014، في خطوة ستؤجج الاحتجاجات على الأغلب في المملكة الخليجية المضطربة.
وجاء تنفيذ الحكم بعد أقل من أسبوع من تأييد محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في البحرين أحكام الإعدام التي صدرت عام 2015 بحق عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، وهي أول أحكام إعدام تنفّذ من العام 2008.
تظاهرات الربيع العربي التي قادتها الغالبية الشيعية في البحرين سحقت على يد الحكومة السنّية بمساعدة من جيرانها العرب الخليجيين، معمّقة الصراع الطائفي في الإقليم الذي تدمّره الحروب.
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