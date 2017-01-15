أسوشيتد برس: أولى الإعدامات في البحرين منذ انتفاضة العام 2011 و«سرايا الأشتر» تتبنى عملية استهداف دورية للشرطة

2017-01-15 - 1:07 م

مرآة البحرين (خاص):قالت وكالة أسوشيتد برس إن البحرين أعدمت صباح اليوم الأحد ثلاثة مدانين على خلفية هجوم على الشرطة، وهي الإعدامات الأولى في البلاد منذ انتفاضة العام 2011.

وقالت النّيابة العامة إن أحكام الإعدام نُفّذت رميًا بالرصاص في وقت مبكر صباح اليوم بحق عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع. وسبق ذلك احتجاجات تضامنًا مع المحكومين الثلاثة ومواجهات بين النّشطاء والشرطة يوم أمس.

وتظهر صور منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعض النشطاء وهم يغلقون الطرقات ويلقون القنابل الحارقة في اشتباكات مع الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية إن شرطيًا أصيب عندما استهدف عدد من الأشخاص دورية للشرطة في بني جمرة، غرب العاصمة المنامة، غير أنّها لم تدلِ بالمزيد من التفاصيل.

«سرايا الأشتر»، وهي مجموعة شيعية مسلّحة قال محللون إنها تبنّت المسئولية عن أكثر من 20 تفجير في البحرين منذ العام 2013، أعلنت مسؤوليتها عن استهداف الشرطي على وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن أسوشيتد برس لم تتمكن من التحقق فورًا من المادة المنشورة، على الرغم من نشرها في منتدى يُستخدم غالبًا من قبل المجموعة.

وقالت «سرايا الأشتر» إنّنا "نعلن من خلال هذا البيان أن كل الخيارات مفتوحة، وكل الأهداف مراقبة".