"رواية جو": هذا ما جرى بين أفراد من عائلة الشحي والشهيد عباس السميع!

2017-01-15 - 2:42 م

مرآة البحرين (خاص): يكشف صاحب رواية "جو"، رواية كتبها معتقل سياسي لا زال يرزح في السجن، ، إنه التقى الشهيد عباس السميع بعد أحداث سجن جو 10 مارس/ آذار 2015 الذي أكد له تعرضه للضرب على يد قوات من قبيلة الشحي.

وأعدمت السلطات السميع ومعارضين آخرين على خلفية اتهامهم بمقتل الإماراتي طارق الشحي (3 مارس/ آذار 2014) في اشتباكات مع محتجين في قرية الديه غرب العاصمة المنامة.

ويقول جهاد، الإسم الرمزي لكاتب الرواية، في الصفحة 286 "في تلك الزيارة التقيت بصديقي البطل (عباس السميع) وعلى وجهه وجسمه آثار التعذيب، تقدم وسلم عليّ رغم تهديدات المرتزقة له، وهو مقيد الرجلين واليدين، مع سلسلة تبط القيدين، لكني تفاجأت عندما رأيت ثناياه مكسرة، فبادرته بالسؤال، فأخبرني بأنه بعد نقله من المبنى إلى الإدارة تعرض لتعذيب شديد".

ويضيف "ولم ينته تعذيبه بعد نقله إلى عزل الإعدام مبنى رقم (1)، حيث أدخلوا عليه عددا من أفراد عائلة الشحي الإماراتية بزي عسكري، وأبرحوه ضربا موجعا وهو يقول لهم إن الله يعلم أني لم أقتل أحدا، بل حتى حكومة البحرين نفسها تعلم ذلك، ولكن لفقت لي هذه التهمة".

ويتابع "رغم حالته المأساوية كان شامخًا لا تغيب عن وجهه الابتسامة أبدًا، يتحدَّى ولا يبالي بأوامر المرتزقة وصراخهم، كيف لا وقد حكم عليه بالموت، وهو يقول للموت لا أبالي كما قال ذلك الفتى: «أولسنا على الحق؟ إذًا لا نبالي وقع الموت علينا أو على الموت وقعنا".

وكانت عائلة الشحي قد وصلت البلاد مساء أمس (السبت 14 يناير/ كانون الثاني 2017) وليس معلوما ما إذا كانت حضرت تنفيذ حكم الإعدام بالسميع وآخرين صباح اليوم.