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بالصور : موجة جديدة من الاضطرابات في البحرين بعد إعلان إعدام 3 معارضين
2017-01-15 - 2:53 م
مرآة البحرين: استمر آلاف من المحتجين البحرينيين في التظاهر الحاشد منذ صباح اليوم (الجمعة 15 يناير 2017 ) في مختلف المناطق، وذلك بعد إعلان النيابة العامة ممثلة في أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس السميع، وعلي السنكيس، وسامي مشيمع.
وخرجت التظاهرات بشعارات تهتف بسقوط الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وردت قوات النظام باستخدام القمع، عبر اطلاق رصاص الشوزن بكثافة، واطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع. مما تتسبب في وقوع إصابات متفرقة بين المتظاهرين خصوصا في منطقة الدراز ومنطقة بني جمرة.
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