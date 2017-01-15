وزير الداخلية يلتقي السفير الأميركي بعد ساعات من إعدام ثلاثة معارضين

2017-01-15 - 4:10 م

مرآة البحرين: استقبل وزير الداخلية الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2017)، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وليام روبوك، وذلك بحضور رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ويأتي هذا اللقاء بعد ساعات قليلة من إقدام النظام على إعدام ثلاثة معارضين بحرينيين.