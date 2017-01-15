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فيديو: والدة الشهيد سامي مشيمع تطالب ملك البحرين بدم ابنها
2017-01-15 - 6:06 م
مرآة البحرين: قالت والدة الشهيد سامي مشيمع الذي تم إعدامه اليوم (الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017) إنها تطالب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بدم ابنها.
ووفق الإجراءات القانونية فإن تنفيذ حكم الإعدام يلزم مصادقة الملك.
وفي كلمة مؤثرة من داخل مقبرة الماحوز حيث تم تشييع مشيمع والشهيدين علي السنكيس وعباس السميع، قالت والدته "أقول كما قالت زينب (بنت علي بن أبي طالب) عندما سألها يزيد (بن معاوية) كيف رأيت صنع الله في أخيك، قالت ما رأيت إلا جميلا".
وأضافت "ما رأيت إلا جميلا ولكني سأقف يوم القيامة لأطلب حمد بدم ابني".
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