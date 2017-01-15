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اعتقال منير مشيمع أخ الشهيد سامي مشيمع
2017-01-15 - 6:22 م
مرآة البحرين: اعتقلت السلطات (الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017) منير مشيمع أخ الشهيد سامي مشيمع الذي تم إعدامه صباح اليوم.
وذكرت معلومات أن مشيمع تم اعتقاله من أمام بوابة مقبرة الماحوز حيث تم تشييع سامي ورفيقية عباس السميع وعلي السنكيس بحضور أمني كثيف.
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