تعليقا على إعدام 3 بحرينيين: وزير الخارجية البريطاني يكتفي بتكرار موقف بلاده المعارض لعقوبة الإعدام دون إدانة رسمية

2017-01-15 - 6:25 م

مرآة البحرين: اكتفى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بتكرار موقف المملكة المتحدة المعارض لعقوبة الإعدام، والإشارة إلى أنه أثار ذلك مع الحكومة البحرينية، عقب إعلان السلطات اليوم إعدام 3 معارضين.

جاء ذلك كتعليق رسمي من المملكة المتحدة على إعدام الشبّان الثلاثة في البحرين اليوم، وكان لافتاً أن الوزير البريطاني لم يصدر إدانة رسمية لتنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام الذي قال إن بلاده تعارضه، كما لم يتطرق بيانه للقضية التي أعدم على أساسها المعارضون الثلاثة الذين أكدوا مراراً أمام المحاكم تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات تحت الإكراه.

وجاء في موقف الوزير البريطاني إن «المملكة المتحدة تعارض تماما عقوبة الإعدام، وموقفنا راسخ في معارضة هذه العقوبة في كافة الظروف. والسلطات البحرينية تدرك تماما موقفنا هذا، وقد أثرت تلك المسألة مع الحكومة البحرينية».