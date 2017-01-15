الخارجية الإيرانية تدين إعدام البحرين 3 معارضين: أثبتت أنها لا تريد حلا سلميا للأزمة

2017-01-15 - 6:52 م

مرآة البحرين: أدانت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني بشدة إعدام السلطات البحرينية لثلاثة معتقلين.

وقالت في البيان إن منظمات دولية وحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني تؤكد انعدام الشفافية في محاكمة البحرينيين الثلاثة الذين أعدمتهم السلطات صباح اليوم.

وأضافت أن السلطات البحرينية أثبتت بخطوتها المتهورة أنها لا تريد حل الأزمة القائمة في البلاد منذ العام 2011 بشكل سلمي.

وأشارت إلى أن الحكومة البحرينية طالما أصرت على التمسك بالحلول الأمنية وقمع المعارضين العزل.