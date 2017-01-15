محمد بن راشد آل مكتوم رفض وساطة عراقية لوقف تنفيذ إعدام 3 بحرينيين

2017-01-15 - 6:58 م

مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن اتصالات جرت بين شخصيات عراقية سياسية ورئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أمس (السبت 14 يناير/ كانون الثاني 2017) لدفع البحرين لوقف تنفيذ حكم الإعدام بـ 3 معارضين إلا أن الأخير رفض.

وأكدت معلومات أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق السيد عمار الحكيم أجرى اتصالا لمحمد بن راشد طلب فيه التدخل، إلا أن تلك الوساطة لم تفلح في وقف الإجراءات البحرينية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.

وقال الإعلامي محمد السواد عبر حسابه في تويتر إن اتصالات أجريت مساء أمس بين السياسي العراقي البارز إياد علاوي ورئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل كتوم لوقف تنفيذ حكم الإعدام في البحرين لكن الأخير رفض.

وأعدمت البحرين اليوم 3 معارضين اتهمتهم بمقتل ضابط إماراتي وشرطيين (باكستاني ويمني) في اشتباكات مع محتجين غرب العاصمة المنامة مارس/ آذار 2014.

وكان ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان قد قال خلال مشاركته في عزاء الضابط الإماراتي طارق الشحي إنه سيأخذ بالثأر.