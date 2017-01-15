الشيخ عبدالأمير قبلان: قرار الإعدام فاقم من الأزمة في البحرين
2017-01-15 - 7:06 م
أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ عبد الأمير قبلان، قيام النظام بإعدام ثلاثة معتقلين سياسيين في البحرين.
واعتبر الشيخ قبلان في تصريح اليوم الأحد، 15 يناير 2017، كلاً من: عباس السميع، وسامي مشيمع، وعلي السنكيس «شهداء مظلومين»، ورأى أن «قرار الإعدام فاقم من حدة الأزمة السياسية في البحرين الشقيق ويدخله في دائرة الشغب والاضطراب ما يحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن التداعيات».
ودعا الشيخ قبلان السلطات في البحرين إلى التراجع عن «إجراءاتها التعسفية والقمعية بحق الشعب وقادته وعلمائه الذين يشكلون ضمانة أساسية لحفظ البحرين واستقرارها». داعيا الحكومة «أن تتصالح مع شعبها وتحاور المرجعيات الدينية والسياسية، فتلتزم بالحوار كممر إلزامي للخروج من النفق المظلم الذي أدخلت فيه شعب البحرين". وأعرب قبلان عن تعازيه الحارة الى ذوي الشهداء وجميع أبناء الشعب.
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