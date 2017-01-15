إخلاء سبيل إبراهيم شريف بعد التحقيق معه بشأن تغريدة

2017-01-15 - 8:07 م

مرآة البحرين: أخلت وحدة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية (الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017) سبيل المعارض البارز إبراهيم شريف بعد التحقيق معه على خلفية تغريدة أرسلها في حسابه عبر توتير.

وتركز التحقيق مع شريف حول عبارة "انفذوا العدالة، لا تنفذوا الاعدام".

وكانت البحرين أعدمت 3 معارضين فجر اليوم بعد اتهامهم بالوقوف وراء مقتل 3 عناصر أمنية مارس/ آذار 2014.