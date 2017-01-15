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الاتحاد الأوروبي: عبرنا عن قلقنا من عدم حصول الثلاثة الذين أعدمتهم البحرين على حقهم في محاكمة عادلة
2017-01-15 - 10:35 م
مرآة البحرين (خاص): قال الاتحاد الأوروبي (الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017) إنه عبر عن قلقه من عدم حصول 3 معارضين، أعدمدتهم السلطات البحرينية اليوم، على حقهم في محاكمة عادلة.
ورأي الاتحاد الأوربي في بيان إن "استئناف عمليات الإعدام في البحرين بعد تعليقها 7 سنوات هو تراجع خطير".
وتابع البيان "كنا قد عبرنا عن قلقنا من احتمال حدوث انتهاكات في الحق بالمحاكمة العادلة بالنسبة للثلاثة الذين أعدموا في البحرين".
وفي الوقت الذي أكد الاتحاد إدانته إلى العنف كأداة سياسية وتأييده التام للاستقرار في البحرين، قال "إن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية مصالحة وطنية مستدامة وشاملة".
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